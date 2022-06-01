Türk Kızılay, Ünye'de ortaokula kitaplık oluşturdu - Haberler

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Türk Kızılay, Ünye'de ortaokula kitaplık oluşturdu

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Türk Kızılay, Ünye'de ortaokula kitaplık oluşturdu

Türk Kızılay Ünye Şubesi, ilçedeki ortaokula ay yıldızı simgeleyen kitaplık kazandırdı.

Türk Kızılay Ünye Şubesi, ilçedeki ortaokula ay yıldızı simgeleyen kitaplık kazandırdı.

Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu'nun koridorunda, 210 kitaptan oluşan "Okuma Köşem" adı verilen alan oluşturuldu.

Şube Başkanı Halit Özdemir, çalışmayı, Şenlendirme Projesi kapsamında yaptıklarını söyledi.

Özdemir, Türk Kızılay adına, okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Müdür yardımcısı Ali Sözeri ise kitaplığın okula kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Pelitliyatak İmam Hatip Kızılay Türk Güncel Haberler

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