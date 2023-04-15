Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı

Türk Kızılay, yapılan kan bağışı çağrısının cevapsız kalmadığını ve ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay, yapılan kan bağışı çağrısının cevapsız kalmadığını ve ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu bildirdi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yürütülen kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdiğine dikkat çekilerek, "Deprem bölgesindeki kan bağış personeli 'afetzede' konuma gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine, deprem bölgesi, diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124 bin 467 ünite kan bileşeni gönderildi." bilgisine yer verildi.

"2023 yılı hedefi, 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayına yönelik çalışma saatlerini revize eden Kızılay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların iftar sonrası mobilizasyonunun azalmasıyla birlikte önemli bir stok sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye'deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı.

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 2005'te başlatılan 'Güvenli Kan Temini Projesi' ile toplumumuzu kan bağışı konusunda bilinçlendirerek gönüllü kan bağışı sayısında artış sağlamayı, ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve doğru bir hizmet sunmayı hedefliyor. Kan Bankacılığı ve transfüzyon bıbbının tüm dünyada uygulanan ve kabul görmüş Bölge Kan Bankacılığı sistemini uygulayan Kızılay, ülkemizde 1156 hastanenin kan ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılamaktadır."

2022'de 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay'ın, 2023 yılı hedefinin 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak olduğu belirtilerek, "Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi birtakım nedenlerle stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanması büyük önem taşıyor"

Kan bağışında dönemsel düşüşlerin önüne geçilmesi için gönüllülere ve kamuoyuna çağrının yinelendiği açıklamada, hastanelerin kan ihtiyaçlarının hızla karşılanması için kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanmasının büyük önem taşıtığı vurgulandı.

Normal zamanlarda Kızılay tarafından toplanan kan bağışı sayısı 8 bin-10 bin bandında seyrederken, ramazan ayı gibi dönemlerde bu rakamın 4 bin ünite seviyesi kadar düşebildiğine, oysa hastanelerin günlük 8-10 bin ünite kan ürünü kullanmaya devam ettiği bildirildi.

İftar sonrasında kan bağışı yapılabiliyor

Açıklamada, Kızılay'ın kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için mesai saatlerini değiştirdiğine işaret edilerek, kan bağışçılarının, iftar sonrası da kan bağışında bulunabildiği aktarıldı.

Güncel kan bağışı yeri ve saatlerinin, Kan Hizmetleri resmi sitesinden, "www.kanver.org" ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebildiği ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabildiği kaydedildi.