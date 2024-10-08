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Türk Kızılay Sur Şubesi'nden 500 Öğrenciye Destek

Türk Kızılay Sur Şubesi'nden 500 Öğrenciye Destek
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Türk Kızılay Sur Şubesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye, hijyen malzemesi ve çanta hediye etti. Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Türk Kızılay Sur Şubesi, 500 öğrenciye kırtasiye, hijyen malzemesi ve çanta desteği sundu.

Türk Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı nedeniyle ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışma kapsamında hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri kırtasiye seti, hijyen malzemesi ve çantaları ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 500 öğrenciye hediye ettiklerini belirten ifade eden Sönmez, bu sayede öğrencilerin eğitimlerine bir nebze katkı sağladıklarını kaydetti.

Yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yanlarında olduklarını hissettirmek ve ailelerin yükünü azaltmak istediklerini ifade eden Sönmez, "Çocuklarımızın mutluluklarını görmek bizleri de sevindiriyor. Bu anlamlı çalışmada öğrencilerimizin sevinçlerine vesile olan hayırseverlerimiz başta olmak üzere Şube Başkanımız Cüneyt Özmen'e, tüm üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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