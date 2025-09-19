Türk Kızılay Sur Şubesi'nden 300 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Türk Kızılay Sur Şubesi, 300 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti desteği sundu.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı nedeniyle ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışma kapsamında hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri çanta ve kırtasiye setini 300 öğrenciye hediye ederek eğitimlerine bir nebze katkı sağladıklarını aktaran Sönmez, eylül ayı içerisinde toplam 600 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sunmanın kendileri için en büyük gurur kaynağı olduğunu bildiren Sönmez, şunları aktardı:

"Öğrencilerimizin eksiksiz bir şekilde okullarına giderek başarılı olmaları için her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Kırtasiye desteği seferberliğimizde öğrencilerimizin sevinçlerine vesile olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Kızılay'ın şefkat eli yalnızca afetlerde değil hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanındadır. Bu eğitim desteğinin onların yüzünde bir tebessüm, gönüllerinde umut olmasını diliyoruz. Gönüllülerimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Sönmez, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, Sur Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Dervişoğlu, Sur Şube Kadın Kolları Başkanı Hatice Demir ve gönüllülerin katılımıyla düzenledikleri programda öğrencilere hediyelerini verdiklerini belirtti.