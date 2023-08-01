Türk Kızılay Sur Şubesi İhtiyaç Sahipleri Yararına Kermes Düzenledi

Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın kolları ve gençlik kollarının da desteğiyle ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi. Kermeste ev yapımı yiyecekler ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın kolları ve gençlik kollarının da desteğiyle ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Türk Kızılay Sur Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde düzenlenen kermeste, kadın gönüllülerin evlerinde hazırladığı yiyecekler ile Kızılay Sur Eğitim Merkezinde üretilen el işi ürünler satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kermes koordinatörü Kızılay Sur Şube Başkan Vekili Gülhan Sönmez, ilçede ikamet eden depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sunmak istediklerini belirterek, bu amaçla kermes düzenlediklerini ifade etti.