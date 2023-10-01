Türk Kızılay Sur Şubesi, 500 öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği sağladı

Türk Kızılay Sur Şubesi, ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği sağladı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleri ile temin edilen kırtasiye seti ve çantalar öğrencilere hediye edildi.

Türk Kızılay Sur Şubesi, yetim ve ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği sundu.

Türk Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla geçen ay kırtasiye yardımı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleri ile temin ettikleri kırtasiye seti ile çantaları 500 öğrenciye hediye ettiklerini dile getiren Sönmez, bu sayede öğrencilere yanlarında olduklarını hissettirmek, ailelerin de yükünü azaltmak istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için ellerinden gelen katkıyı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sönmez, "Çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak, neşelendiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.