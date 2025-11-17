Haberler

Türk Kızılay, Sudan'daki Çatışmalardan Etkilenenlere Gıda Desteği Sağlıyor

Güncelleme:
Türk Kızılay, Sudan'daki artan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kişiye gıda desteği sağlayarak yardım çalışmalarını hızlandırdı. İlk etapta 2 bin gıda kolisi ve 655 bebek maması kitinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Türk Kızılay, Sudan'da artan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kişi için gıda desteği veriyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Sudan'da artan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kişi için yardım çalışmaları hızlandırıldı. Bölgeye hızla intikal eden Kızılay ekipleri, kamplara sığınan sivillere gıda desteği sağlıyor.

Sudan'da 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların yoğunlaşması üzerine ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti olan Faşir'de on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilen sivillerin büyük bölümü, zorlu koşullarda yolculuk ederek kuzey eyaletindeki ed-Debbe şehrine sığındı.

Bölgede artan çatışmalar nedeniyle insani yardım çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay, ilk etapta 2 bin kişilik gıda kolisi ve 655 bebek maması kitini sivillerin sığındığı ed-Debbe'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 4 milyon kişi, kuzey eyaletinde bulunan 185 kampta hayatını sürdürüyor.

Son çatışmalar nedeniyle Faşir'den başlayan iç göçle birlikte bu rakamın artması bekleniyor. Bölgedeki yardım çalışmalarını Sudan Kızılayı işbirliğiyle yürüten Türk Kızılay, Sudan özelinde başlattığı bağış kampanyasıyla yardımlara devam ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürecek.

Sudan'a bağış kanalları

Yardımseverler, Türk Kızılayın Sudan'daki insani yardım çalışmalarına destek olmak için 2868'e "SUDAN" yazıp SMS göndererek 20 lira bağışta bulunabilecek.

Ayrıca ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri ile "www.kizilay.org.tr" adresinden, 168 hattı ya da bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesapları yoluyla kampanyaya destekte bulunulabilir.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
