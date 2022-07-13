Türk Kızılay, Sudan'da kestiği 500 kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Haberler

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Türk Kızılay, Sudan'da kestiği 500 kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Türk Kızılay, Sudan'da kestiği 500 kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Türk Kızılay, Sudan'da, vekaletini aldığı 3500 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

Türk Kızılay, Sudan'da, vekaletini aldığı 3500 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile düzenlenen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında, Sudan'da 500 büyükbaş hayvanın ihtiyaç sahiplerine tesliminin tamamlandığını söyledi.

Bayatlı, Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ve Türk Kızılay Kan Hizmetlerinden Cengiz Bereketli'nin de katıldığı programda, Sudan Kızılayı iş birliğinde başkent Hartum'un Kerari, Bahri, Şarkunnil, Umdurman ve Kalakle bölgelerinde 3 bin 500 hissenin dağıtıldığını kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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