Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden 900 kişiye bayramlık giysi

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla 900 kişiye bayramlık giysi dağıtıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla 900 kişiye bayramlık giysi dağıtıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, Ramazan Bayramı dolayısıyla 900 kişiyi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Değerli, dağıtılan giysilerin çocuk ağırlıklı olduğunu belirterek, "Şubemize başvuruda bulunan herkese ayrım gözetmeksizin bayramlık giysi dağıttık. Giysiler tişört, etek, gömlek, pantolon ve çoraptan oluşuyor. Elimizden geldiğince, olanaklarımız çerçevesinde kimseyi boş çevirmemeye çalıştık. Kızılay sadece kara günlerde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanında." dedi.