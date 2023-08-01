Türk Kızılay Sorgun Şubesi Muharrem Ayında 500 Kişiye Aşure Dağıttı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram etti. Aşure dağıtımı Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda gerçekleştirildi. Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, her zaman yardıma muhtaç vatandaşlara yardım yaptıklarını belirtti ve muharrem ayını kutladı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımı sonrası, Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, yaklaşık 500 kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın her zaman yardıma muhtaç vatandaşlara yardım yaptığını ifade eden Değerli, "Özel günlerde de tüm vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bunun en güzel örneğini muharrem ayında görüyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızın muharrem ayını kutluyorum. Aşure dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.