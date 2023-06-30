Türk Kızılay Sorgun Şubesi Kurban Bayramı'nda 1500 kişiye bayramlık giysi dağıttı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla 1500 kişiye bayramlık giysi dağıtıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde 1500 kişiyi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik giysilerin başvuruda bulunan herkese dağıtıldığını vurgulayan Değerli, "Çocuk ağırlıklı olmak üzere şubemize başvuruda bulunan herkese ayrım gözetmeksizin bayramlık giysi dağıttık. Giysiler pantolon, gömlek, etek, tişört ve çoraptan oluşuyor. Mümkün olduğu kadar kimseyi boş çevirmemeye çalıştık. Kızılay sadece kara günlerde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanında." dedi.???????