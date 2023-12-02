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Türk Kızılay, Somali'ye 2 Bin Gıda Paketi Gönderdi

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Türk Kızılay, selden etkilenenler için Somali Afet Yönetim Ajansı'na (SODMA) 2 bin gıda paketi teslim etti. SODMA Başkan Yardımcısı Ahmed Abdi Adan, Türk Kızılay'a teşekkür ederek yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkan Vekili Taner Kurt ise yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay, selden etkilenenler için Somali Afet Yönetim Ajansına (SODMA) 2 bin gıda paketi teslim etti.

SODMA Başkan Yardımcısı Ahmed Abdi Adan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, selden etkilenen insanlara yardım çalışmalarına katılan Türk Kızılay'dan 2 bin gıda paketi içeren bir yardım sevkiyatı aldıklarını anlattı.

Türk Kızılay'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür eden Adan, yardımları ihtiyaç sahiplerini ulaştıracaklarını söyledi.

Adan "Farklı gıda kategorilerinden oluşan bu yardımın, sel ve nehir taşkınlarından etkilenen Somali halkına ulaştırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkan Vekili Taner Kurt ise Somali'de yardım çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Somali'de yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak iyiliği tüm dünyaya yaymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Somali'de aşırı yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 101'e yükselmişti. Hükümet, afet nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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