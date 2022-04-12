Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı

Türk Kızılay, Somali'de ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay, Somali'de ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kızılayın başkent Mogadişu'daki 500 aileye gıda paketi dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılayın ramazan boyunca yardım dağıtmaya ve iftar düzenlemeye devam edeceği bildirildi.

Ülkede kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde kıtlık riskinin bulunduğu açıklanırken, evini terk edip başkente sığınan on binlerce yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Türkiye, Kızılay, Somali, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title