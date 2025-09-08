Türk Kızılay Sivas'ta Butik Giyim Mağazası Açtı

Türk Kızılay Sivas Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz faydalanacağı butik giyim mağazası açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mağazanın açılışı Vali Yılmaz Şimşek, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Sivas İl Merkezi Başkanlığı binası içerisine açılan giyim mağazasının şehre hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Türk Kızılay her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından mağazayı gezen Şimşek, Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Ömer Sepet'ten bilgi aldı.