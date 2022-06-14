Türk Kızılay Sivas Şubesinden 'vekaletle kurban kesim' açıklaması

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, vekaletle kurban kesim kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarılar, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki kampanyanın "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Türk Kızılay'ın yaklaşan Kurban Bayramı döneminde daha çok sofrayı bereketlendirmek için hazırlıklarını yaptığına dikkati çeken Sarılar, şunları kaydetti:

"Kızılay'a vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu, dini kurallara uygun ve son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve sınırların ötesinde bayramı bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kesilen kurbanlar yurt içinde ise Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma ya da kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu sayede ise kurban bereketi yıl boyu yaşanacak."

Sarılar, Türk Kızılay'ın bu yıl Türkiye dahil 22 ülkede toplam 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini, kurban bedelinin yurt içi için 2 bin 475 lira, yurt dışı için ise 1475 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.