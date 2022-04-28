Türk Kızılay Siirt'te ramazan boyunca 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor - Haberler

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Türk Kızılay Siirt'te ramazan boyunca 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Türk Kızılay Siirt'te ramazan boyunca 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 500 kişinin evine iftar yemeği ulaştırıyor.

SİİRT (AA) - Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 500 kişinin evine iftar yemeği ulaştırıyor.

Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, bir firma tarafından hazırlanan yemekleri Alan, Dumlupınar ve Ülkü mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere, Türk Kızılay'ın her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek sunduğunu belirtti.

Her gün 500 aileye sıcak yemek servisi yapıldığını dile getiren Altunç, "Yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bu ayda sıcak yemek dağıtıyoruz. Yemek yardımlarının yanı sıra gıda kolisi yardımlarımız da oldu. Hayırlarından dolayı bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kızılay gönüllüsü Sultan Kesici de ihtiyaç sahiplerine bu yıl da destekleri sürdürdüklerini anlatarak, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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