Türk Kızılay, Saimbeyli'de Ücretsiz Giyim Mağazası Açtı

Türk Kızılay tarafından Saimbeyli'de, ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz faydalanacağı giyim mağazası açıldı.

Türk Kızılay ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde Saimbeyli Belediyesi Hizmet Binası'nın zemin katında açılan mağazadan aylık yaklaşık 500 kişiye giyim desteğinde bulunulacak.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, açılış töreninde, ülke çapında 218'inci mağazayı hizmete açtıklarını söyledi.

Kızılayın 86 milyondan aldığı enerji ve destekle dünyanın her tarafında iyilik hareketi sürdürmeye devam ettiğini anlatan Saygılı, "Kızılayın görevi, ulusal, yerel ve uluslararası boyutta yaralara merhem olmak. Tüm kardeşlerimiz burada giyim kuşamla ilgili tüm ihtiyaçlarını alacaklar ve dolayısıyla yaralarına merhem olacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mahmut Dal da ilçede sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirecek önemli bir adım atıldığını belirtti.

Butik mağazasının ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek bir merkez olacağına dikkati çeken Dal, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki butik bizlere sadece maddi destek sağlamakla kalmayacak insanlarımızın yüzüne tebessüm, yüreğine umut taşıyacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın hayatına dokunacak olan bu projenin ilçemizin sosyal dokusunu daha da geliştireceğine inancım sonsuzdur. Saimbeyli Belediyesi olarak bundan sonra da kızılayın her türlü faaliyetine tam destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek mağaza açıldı.

Törene Kaymakam Emre Aydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.