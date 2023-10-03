Türk Kızılay Safranbolu Şubesi Başkanlık Görevini Devretti

Türk Kızılay Safranbolu Şubesi Olağan Kongresi'nde Başkan Kemal Durak, görevi Yaşar Fırtına'ya devretti. Sağlık sorunları nedeniyle aday olmayan Durak, yeni başkanı tebrik etti.

Türk Kızılay Safranbolu Şubesi için yapılan kongrede Başkan Kemal Durak, görevi Yaşar Fırtına'ya devretti.

Türk Kızılay Safranbolu Şubesi Olağan Kongresi yapıldı. Sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığını ifade eden Kemal Durak, yapılan seçim neticesinde seçilen Yaşar Fırtına'ya başkanlık görevini devretti.

Kongre'ye katılan Kızılay Karabük Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı, il yönetimi ile ilçe şubenin koordinasyon içinde çalışmasının önemine değinerek, doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına daha güzel işler yapılacağına inandığını belirtti.

Başkan Yavaşçı yeni yönetime görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılay Safranbolu Şube yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Yaşar Fırtına, Ali Sarı, Dilek Sözen Arslan, Hüseyin Bilicioğlu, Recep Kabaş, Abdülkadir Ergin, Hatice Merve Aydın" - KARABÜK