Haberler

Türk Kızılay Çubuk'ta her gün 500 kişiye iftar için yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay Çubuk'ta her gün 500 kişiye iftar için yemek ulaştırıyor
Güncelleme:
Türk Kızılay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün 500 kişiye sıcak yemek dağıtımının yanı sıra gıda kolisi, nakit yardım ve alışveriş çeki desteği sunuyor.

Türk Kızılay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Nurullah Babacan, şubenin ramazan ayı çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ramazan organizasyonunda gönüllülerin yer aldığını kaydeden Babacan, ramazan ayının yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirtti.

Babacan her gün iftar için 500 kişilik yemek dağıtıldığını ifade ederek, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, nakit yardım ve alışveriş çeki desteği de sağlandığını aktardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
