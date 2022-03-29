Türk Kızılay personeli Ferizli'de öğrencilerle buluştu - Haberler

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Türk Kızılay personeli Ferizli'de öğrencilerle buluştu

AA - Erol Ulu - Güncel
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Türk Kızılay personeli Ferizli'de öğrencilerle buluştu

Türk Kızılay Ferizli Şubesi personeli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Kızılay Ferizli Şubesi personeli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlkokul öğrencilerine Kızılayın görevlerini ve faaliyetlerini anlatan personel, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş, "Gittiğimiz yerlerde öğrencilerimize televizyon ve kitaplarda gördükleri, duydukları Kızılayı anlatıyoruz, daha sonra da çeşitli hediyeler veriyoruz." dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Boztaş, çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

AA / Erol Ulu - Güncel

Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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