Türk Kızılay, Pazarcık'ta eğitim kampanyası başlattı

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Pazarcık'ta eğitim kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta Türk Kızılay, çocuklara yönelik eğitim kampanyası başlattı. Pazarcık'ta kurulan ve depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, aileleri ziyaret etti, çocuklara çanta ve kırtasiye seti hediye etti. Depremzedeler normal hayatlarına dönene kadar Kızılay'ın yardım çalışmalarıyla destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Eğitim kampanyası hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Burada 400'den fazla çocuğumuza kırtasiye setleri dağıtılacak. Aynı zamanda çocuklarımıza burs, okula başlarken nakdi destek ve özellikle liseye veya üniversiteye geçecek olan çocuklarımıza çevrimiçi kurslar düzenleyeceğiz. Yaklaşık 110 milyon TL'lik bütçemiz var bu bütçeyi 50 bin kişiye dağıttık. 'Bir çocuğun eğitimi Türkiye'nin geleceği' sloganı ile bağışçılarımızın bu konuya desteklerini bekliyoruz. Bugüne kadar nasıl destek oldularsa, bizleri teşvik ettilerse aynı şekilde destek verip teşvik etmelerini bizim daha çok çocuğa ve öğrencimize ulaşmamıza, daha çok çalışmamıza yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ