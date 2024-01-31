Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Limka, başkent İslamabad'daki Türk Kızılay ofisinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarını seçen Limka, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" ve "Haber" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" karelerini oyladı.

Limka, "Spor"da tercihini Sergei Gapon'un, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United takımları arasında oynanan müsabakada bir taraftarın sahaya girerek Filistin bayrağı açmasını gösteren "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların çok güçlü olduğunu dile getiren Limka, 147 fotoğraf arasından seçim yapmanın oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Limka, fotoğraflara bakarken 2023'te yaşanılan sevinç ve hüzün dolu olayları hatırladığına dikkati çekerek, AA'yı bu önemli girişim için tebrik etti.