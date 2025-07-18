Türk Kızılay, Pakistan'da 1400 kişiye nakit yardımda bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde savaştan etkilenen 1400 kişiye nakit yardımı ulaştırdı. Yardımlar, 200 aileye dağıtıldı ve Türk Kızılay temsilcileri, ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılay, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde, Pakistan-Hindistan çatışmalarında savaştan etkilenen ihtiyaç sahibi 1400 kişiye nakit yardımında bulundu.

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Farzana Naek, Genel Sekreter Ubaid Ullah, Muzafferabad Kızılay personeli ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pakistan Delegasyon Başkanı Farid Abdulkadir'in katılımıyla dağıtılan yardımlar, savaş mağduru ve ekonomik zorluklar içinde yaşayan 200 aileye ulaştırıldı.

Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı, "Kardeş Pakistan halkının her zaman yanındayız. Bu dağıtımda 1400 kişiye ulaştık. Önümüzdeki dönemde yardımlarımız artarak devam edecek. Kardeş Pakistan halkı burada ve diğer gittiğimiz her bölgede sevgi ve mutluluklarını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, 2005'te Pakistan'da meydana gelen büyük depremden bu yana ülkede insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürürken insani yardım çalışmalarını, Pakistan'ın tüm bölgelerinde yürütmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı

Bacağındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray hastalığını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.