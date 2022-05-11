Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi

OSMANİYE (AA) - OSMANİYE (AA) – Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından "Hayvanlara Hayat, Çevreye Dost Olalım" projesi kapsamında, Adnan Menderes Bulvarına mama makinesi yerleştirildi.

Türk Kızılay Osmaniye Kadın Şube Başkanı Şule Nacar, mama makinesinin hizmete açılması ilgili düzenlenen programda, projeye Osmaniye Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu, Şehit Hayrettin Mennan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin destek verdiğini söyledi.

Mama makinesinin, içine geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının atıldığında sokak hayvanları için makinedeki kaba mama bıraktığını dile getiren Nacar, "Otomatımız güneş enerjisi ve elektrikle çalışıyor. Makinaya atılan plastik, cam ve metal atıklar karşılığında makinanın alt bölümdeki kaplara 5 – 20 gram mama aktarılmaktadır. Yani otomat, içerisine atılan atıklar sayesinde sokak hayvanlarının beslenmesi için mama veriyor. Geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, milli ekonomiye kazandırıldığı gibi çevre bilincini de güçlendiriyor. Halkımızın projeye destek vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.