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Türk Kızılay, Osmaniye'deki depremzedelere yardım ulaştırdı

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Türk Kızılay, Osmaniye'de kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteği sağladı. Türk Kızılay yetkilileri, Karaçay Konteyner Kente hazırlanan yardım kolilerini depremzedelere teslim etti. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, yapılan konuşmada, depremzedelere kışlık kıyafet, gıda malzemesi, ısıtıcı ve battaniye dağıtılacağını belirtti.

Türk Kızılay, Osmaniye'de kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay yetkili ve gönüllüleri, Karaçay Konteyner Kente, hazırlanan yardım kolilerini depremzedelere teslim etti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılay olarak milletin kendilerine emanet ettiği yardımları 1,2 milyon depremzedeye ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların 6 ilde yürütüleceğini aktaran Saygılı, depremzedelere kışlık kıyafetle gıda malzemesi, ısıtıcı ve battaniye dağıtılacağını ifade etti.

Depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Saygılı, "Konteyner kentlerde kalan kıymetli annelerimize de 4'er bin lira hane yardımı yapıyor olacağız. Onlar da market ve manav alışverişlerini bu destekle yapacaklar. Türk Kızılay olarak en son depremzede kardeşimiz evine, devletimizin vereceği kalıcı konutlara gidene kadar biz Kızılaycılar nöbet tutmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Karaçay Kızılay Deprem Güncel Haberler

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