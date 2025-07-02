Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadeleye Devam Ediyor

Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadeleye Devam Ediyor
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Türk Kızılay, Türkiye genelinde 13 ilde orman yangınlarına müdahale ederek 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağlıyor. Yangın bölgelerinde 42 araç ve 150'den fazla personelle destek sunuluyor.

ÜLKE genelinde 13 ilde 18 noktada orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren Türk Kızılay, yangın müdahale ekiplerinin yanı sıra yangından etkilenen vatandaşlara yönelik 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladığını duyurdu. Kızılay'ın Hatay, Manisa, Bilecik ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğinin sürdüğü aktarıldı.

Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki Afet Müdahale Merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, toplam 13 ilde 18 farklı noktada 42 araç ve 150'yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı. Pek çok bölgede yangınlar kontrol altına alınırken Kızılay, orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlar olmak üzere toplamda 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı.

HATAY, MANİSA, BİLECİK VE ISPARTA'DA DESTEK SÜRÜYOR

Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Hatay'ın Antakya ilçesi ile Bilecik Merkez ve Isparta Sütçüler'de beslenme desteğini sürdürüyor. Bu dört ilde görevlendirilen toplam 14 ikram ve müdahale aracıyla; başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere yaklaşık 160 bin kişilik yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay'ın, olası yangınlara karşı teyakkuz halinde çalışmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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