Türk Kızılay, Orman Yangınlarına Müdahale İçin Destek Sağlıyor

Türk Kızılay, Orman Yangınlarına Müdahale İçin Destek Sağlıyor
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Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek vererek 133 bin kişilik beslenme hizmeti sunuyor.

TÜRK Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Orman yangınlarına müdahale eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmetine aralıksız devam eden Kızılay ekipleri, başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere 133 bin kişilik beslenme hizmeti vererek müdahale çalışmalarına destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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