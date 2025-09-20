Haberler

Türk Kızılay, Orman Yangınlarına Mücadelede Sahada

Güncelleme:
Türk Kızılay, Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarına müdahale çalışmaları için yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle destek vermeye devam ediyor. Yangın ekiplerine ve etkilenen vatandaşlara beslenme hizmeti sunuluyor.

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdüren Kızılay, yangınlara müdahale eden ekiplerle yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağlıyor." ???????

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
