Türk Kızılay, Orman Yangınlarına Mücadele Desteğini Sürdürüyor

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmetine aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerince başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere 133 bin kişilik beslenme hizmeti verilerek müdahale çalışmalarına destek sağlandığı vurgulandı.