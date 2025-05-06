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Türk Kızılay Nevşehir Şubesi'nden 3 Bin Ünite Kan Bağışı

Türk Kızılay Nevşehir Şubesi'nden 3 Bin Ünite Kan Bağışı
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Türk Kızılay Nevşehir Şubesi, 'kan ver, hayat kurtar' sloganıyla yaptığı kampanyalarla bu yılın ilk dört ayında 3 bin üniteden fazla kan bağışı aldı. Şube Başkanı Ercan Civelek, 2024 yılı için hedeflerinin 11 bin üniteye ulaşmak olduğunu açıkladı.

Türk Kızılay Nevşehir Şubesince yürütülen kampanyalar kapsamında bu yılın ilk dört ayında 3 bin üniteden fazla kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Nevşehir Şubesi, "kan ver, hayat kurtar" sloganıyla bağış toplanmasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Şube Başkanı Ercan Civelek, AA muhabirine, şube binasındaki bağış biriminin yanı sıra gezici tır ile farklı noktalarda vatandaşlardan kan bağışı alındığını belirtti.

Civelek, bu yılın ocak-nisan döneminde il genelinde 3 bin üniteden fazla kan bağışı alındığını, ayrıca 150'ye yakın kök hücre örneği toplandığını kaydetti.

Türk Kızılay'ın acil durumlara hazırlık kapsamında düzenli kan stoklarını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Civelek, "Acil durumlar söz konusu olduğunda, kan bağışlarının test edilmiş ve hastanelere sevk edilmeye hazır şekilde stoklarımızda bekliyor olması gerekiyor. Bu nedenle düzenli kan bağışçılarının sayısının artırılması hedefleniyor. Erkekler üç, kadınlar ise dört ayda bir kan verebiliyor." dedi.

2024 yılında Nevşehir'de 10 bin 21 ünite kan bağışı alındığını aktaran Civelek, bu yıl hedeflerinin 11 bin üniteye ulaşmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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