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Türk Kızılay Midyat Şubesi Yeni Doğan Bebeklere Sevgi Bohçası Hediye Ediyor

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Türk Kızılay Midyat Şubesi, ilçede yeni doğan bebekler için ailelere 'Sevgi bohçası' hediye ediyor. Bohçalar içerisinde bebeklerin ihtiyaç duyabileceği birçok ürün bulunuyor.

Türk Kızılay Midyat Şubesince ilçede yeni doğan bebekler için ailelere "Sevgi bohçası" hediye edildi.

Şube Başkanı Murat Aykat, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi'nden gönderilen sevgi bohçalarını Midyat Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin ailelerine ulaştırdıklarını söyledi.

Bohçaların içerisinde zıbın takımı, ateş ölçer, bebek bezi, losyon, krem, sabun, pamuk, ince battaniye, anne için pijama takımı gibi birçok ürün bulunduğunu belirten Aykat, amaçlarının ailelere destek olmak olduğunu ifade etti.

Bohçayı, bazen kendileri bazen de hastane yetkilileri aracılığıyla ailelere ulaştırıldığını ifade eden Aykat, kimi zaman da yaptıkları ev ziyaretlerinde bohçaları teslim ettiklerini kaydetti.

Aykat, ihtiyaç sahibi ailelere imkanları dahilinde giyim ve gıda yardımında da bulunduklarını anlatarak, "Bir dokunuş da 'Sevgi Bohçası' ile olsun istiyoruz. Aileleri tekrar tebrik ediyor, bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyoruz." dedi.

Bu sürpriz karşısında annelerin şaşırdığını ve kendilerine teşekkür ettiğini dile getiren Aykat, sevgi bohçası dağıtımının süreceğini belirtti.

Aykat, şube olarak bu çalışmaları sürdürmek ve daha çok kişiye bu desteği ulaştırmak için hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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