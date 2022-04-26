Türk Kızılay Menteşe Şubesi ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi ulaştırdı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesi, ramazan ayı yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, derneğin yardımları hakkında bilgi verdi.

İlçeye bağlı Algı, Yeni Bağyaka, Denizova, Derinkuyu, Kıran ve Kuyucak mahallelerinde toplam 200 gıda kolisi dağıtıldığını söyleyen Gürbüz, bayrama kadar ilçede 500 ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Gürbüz, gıda paketi, kavurma ve ayçiçeği yağı yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına işaret ederek, Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile Türk Kızılay Menteşe Şubesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıklarını kaydetti.

Kızılay gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan sofrasına ulaştırılması için yoğun bir çaba harcadıklarını anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Gıda paketlerini üyelerimiz ve gönüllülerimiz aracılığı ile özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Fidye verecek olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz, her haneden Kızılay olarak fitre ve fidye bekliyoruz. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımız bu ayda sıkıntı yaşamasın."

Gürbüz, gittikleri mahallelerdeki sokak hayvanları için mama desteği de sağladıklarını sözlerine ekledi.