Türk Kızılay, Menderes'te 1000 aileye gıda yardımı yaptı
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Türk Kızılay İzmir Şubesi, Ramazan Bayramı'nda Menderes ilçesinde 1000 aileye gıda ürünlerinin yer aldığı kolileri dağıttı.
Türk Kızılay İzmir Şubesi, Ramazan Bayramı'nda Menderes ilçesinde 1000 aileye gıda ürünlerinin yer aldığı kolileri dağıttı.
Türk Kızılay ekipleri, ziyaretlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin bayramlarını tebrik etti.
Bölgede 1000 koli gıda ürünü, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
AA / Mustafa Güngör - Güncel