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Türk Kızılay, Marmara Depremi Sonrası 1,4 Milyon Kişiye Gıda Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Marmara Depremi Sonrası 1,4 Milyon Kişiye Gıda Desteği Sağladı
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, 347 dağıtım noktasında 1,4 milyon kişilik gıda desteği ile depremzedelere yardımcı oldu.

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarındaki vatandaşlara 1,4 milyon kişilik gıda desteği dağıttı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası binlerce gönüllü ve çalışan, 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında İstanbullulara hizmet sağladı.

Ekipler, İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba, 407 bin beslenme malzemesi, 413 bin sıcak ve soğuk içecek, 39 bin kumanya ve 15 bin 900 ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay, gıda desteğinin yanı sıra 499 bin şişe içme suyu ile 1655 battaniyeyi vatandaşlara ulaştırdı.

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumuna, "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel
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