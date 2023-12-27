Türk Kızılay Mardin Şubesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Desteği Sağladı

Türk Kızılay Mardin Şubesi, bir firma tarafından gönderilen giysileri kentte 7 lisede eğitim gören öğrencilere ulaştırdı.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere kışlık giysi desteği sunulduğunu söyledi.

Bir giyim firması tarafından gönderilen kıyafetlerin öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz dışında soğuk kış günlerinde Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi aile bireylerine de kışlık kıyafet desteğinde bulunduk. Artuklu Kızılay Şubesi olarak faaliyetlerimizi her alanda arttırarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Mardin'de faaliyet gösteren iş adamlarımızdan da destek bekliyoruz."