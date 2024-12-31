Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var

Türk Kızılay Mardin Şubesi 2024 Faaliyetlerini Açıkladı

Türk Kızılay Mardin Şubesi 2024 Faaliyetlerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Mardin Şubesi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Abdulbasit Deniz, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen, giyim ve burs desteği sağlandığını açıkladı.

Türk Kızılay Mardin Şubesi, 2024 yılı faaliyetlerini açıkladı.

Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Abdulbasit Deniz, şubenin toplantı salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıl boyunca Mardin ve ilçelerindeki binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaştıklarını söyledi.

Deniz, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

500 gıda paketi, 130 hijyen paketi ve 2 bin 275 parça giyim malzemesi dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını belirten Deniz, "Ayrıca, doğum yapan annelerimize ve bebeklerine 170 sevgi bohçası ulaştırdık. Eğitim öğretim döneminde ise 1500 ailemize kırtasiye seti desteği sağladık." diye konuştu

Bu yıl 20 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ederek 2500 kişilik yemek ve kumanya desteği sağladıklarını anımsatan Deniz, şunları kaydetti:

"Bu yıl 100 bin lira nakdi, 15 kurban ve Filistin için 79 bin lira şartlı bağış aldık. Ramazan ayında 1415 ailemize 2 bin lira yardım yaptık. Ayrıca, yıl sonunda 520 aileye 2 bin lirası nakdi yardım, 342 öğrenciye 1000 lira burs ve 176 üniversite öğrencisine 2 bin 250 lira burs desteği sağladık."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
img

16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
img

Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
img

Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
Devrik lider Esad'ın sarayında tarihi an! Duygu seli yaşandı
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı kutlamak günah mı, mekruh mu? Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı… ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.