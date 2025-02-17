Türk Kızılay, Mardin'de 334 Aileye Kışlık Kıyafet Dağıttı

Türk Kızılay Mardin'de ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet desteği sundu.

Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen kışlık kıyafetlerin Artuklu'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Artuklu Kızılay Şubesi öncülüğünde toplam 334 ailenin 2 bin 706 ferdine, 13 bin 157 kışlık kıyafet dağıtıldı.

Dağıtım sürecinde, Artuklu Kızılay Şube personeli, Kadın Kızılay, Mardin Gençlik Merkezi, Genç Kızılay ve gönüllülerin yanı sıra, Mardin Kızılay Toplum Merkezi çalışanları da görev aldı.

Aileler, Mardin Kızılay Toplum Merkezine davet edilerek ihtiyaçlarına uygun kıyafetleri seçme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Artuklu Kızılay olarak, Mardin'deki faaliyetleri her alanda artırarak hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Tüm imkanları seferber ederek ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Bu tür anlamlı ve hayırlı organizasyonları sürdürebilmek için Mardinli hayırseverlerimizin ve bölgemizde faaliyet gösteren iş insanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Yaklaşan Ramazan vesilesiyle, herkesin bu iyilik hareketine katkı sağlamasını bekliyoruz."