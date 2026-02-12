Haberler

Türk Kızılay, Manisa'da günlük 500 kişiye iftar verecek

Güncelleme:
Türk Kızılay, ramazan ayı dolayısıyla Manisa'da günlük 500 kişiye iftar imkanı sunacak. İftar çadırları kurularak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram edilecek.

Türk Kızılay, Manisa'da ramazan ayı dolayısıyla günlük 500 kişiye iftar programı düzenleyecek.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı Gönüllü Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ramazan ayına yönelik çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Öner Gürsel, ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, kampanyanın "Bu Ramazan'da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" sloganıyla yürütüldüğünü söyledi.

Manisalı hayırseverlerin destekleriyle iftar çadırlarının kurulacağını ifade eden Gürsel, günlük 300 kişiye sıcak yemek ikram edileceğini, 200 kişiye ise yemeklerin 30 gün boyunca evlerine ulaştırılacağını kaydetti.

İftar çadırları Yunusemre ilçesinde Lale Meydanı'nda, Şehzadeler ilçesinde Sultan Camisi yanında, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde ise ilçe meydanlarında kurulacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
