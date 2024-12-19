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Türk Kızılay, Maddi Durumu Yetersiz Aileye Yeni Ev Yaptı

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Van'ın Muradiye ilçesinde, 70 yaşındaki Huriye Yıldız ve torunları için Kaymakamlık ve Türk Kızılay gönüllüleri tarafından 100 metrekarelik yeni bir ev inşa edildi. Eski evinin sağlıksız koşullarda bulunması nedeniyle aileye yardım eli uzatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kaymakamlık ile Türk Kızılay gönüllüleri, banyosu ve tuvaleti olmayan tek katlı evde torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Huriye Yıldız'a 100 metrekarelik ev yaptırdı.

Karahan Mahallesi'nde tuvaleti dışarıda, banyosu olmayan evde yaşayan ihtiyaç sahibi Yıldız ve dört torunu için kaymakamlık ile Kızılay gönüllüleri harekete geçti.

Kızılay gönüllüleri, harabe haldeki tek katlı evde yaşayan Yıldız ve dört torununa yeni bir evin yapılması için çalışma başlattı.

Yaşlı kadının eski evinin bulunduğu alanda inşaata başlayan Kızılay gönüllüleri, Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede evi tamamladı.

Yaşlı kadın ve torunları, yeni eşyalarla döşenen evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

"Maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık"

Yıldız ve torunlarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Melih Aydoğan, AA muhabirine, çalışmaları sosyal devlet anlayışıyla yürüttüklerini söyledi.

Aileye yardım eli uzatılan Türk Kızılay ekipleri ile hayırseverlere teşekkür eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kışı daha sıcak yuvalarda geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizde Türk Kızılay Muradiye Şubemizin desteğiyle şu ana kadar maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık. Ailelere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce yaptığımız 19 evi teslim etmiştik. Bugün de Karahan Mahallemizde gönüllülerimiz ve hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev daha inşa ettik. Teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını dizdik. Yakın zamanda tamamlayacağımız bir evi de ihtiyaç sahibi aileye teslim edeceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

"Yeni ev inşa ederek teyzemize teslim ettik"

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay da maddi durumu kötü olan Yıldız'a yeni bir ev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalleye daha önce yaptıkları ziyarette torunlarıyla yaşayan Yıldız'ın tek katlı evlerinin sağlıksız koşullarda olduğunu ifade eden Yay, "Ev yaşamaya elverişsizdi. Durumu içler acısıydı. Teyzenin yaşları küçük olan torunları okula gidiyordu. Durumu Kaymakamımızla görüştük. Gönüllülerimizin desteğiyle eski evi yıktık. Teyzemizi torunlarıyla bir eve yerleştirdik. Kızılay gönüllüsü mühendislerimiz, ustalarımız, Kaymakamımız ve hayırseverlerin desteğiyle yeni ev inşa ederek teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını yerleştirdik. Çok sevindiler. Mutluluklarına biz de ortak olduk." diye konuştu.

"Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum"

Huriye Yıldız'ın torunu Şiyar Yıldız da "Eski evimiz çok kötüydü. Yağışlarda sürekli damlıyordu. Çok soğuktu. Tuvaleti ve banyosu yoktu. Şimdi çok güzel bir eve kavuştuk. Yeni eşyalarla döşendi. Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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