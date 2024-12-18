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Türk Kızılay, Lübnan'ın Nebatiye Bölgesine 500 Koli Gıda Yardımı Gönderdi

Türk Kızılay, Lübnan'ın Nebatiye Bölgesine 500 Koli Gıda Yardımı Gönderdi
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Türk Kızılay, İsrail saldırılarından en çok etkilenen Lübnan'ın Nebatiye bölgesine 500 koli gıda yardımı ulaştırdı. Yardımlar, Lübnan Kızılhaçı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılay, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden Nebatiye'de 500 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Lübnan Ekip Başkanı Alpaslan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun şiddetli bir şekilde hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Durmuş, İsrail'in saldırılarından en çok etkilenen Nebatiye'de, her biri 5 kişilik bir ailenin 20 günlük gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme içeren 500 yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Yardımların Lübnan Kızılhaç'ı refakatinde yapıldığını belirten Durmuş, başta güneyi olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde savaştan etkilenen çok sayıda sivil mağdurun bulunduğunu aktardı.

Durmuş, "Türk Kızılay, buralardaki ve Lübnan genelindeki savaştan etkilenmiş sivillere yönelik insani yardım çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Bu çerçevede oluşturduğu 'Türk Kızılay Lübnan İnsani Yardım Operasyonu Ekibi' çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Türk Kızılay Lübnan Ekip Başkanı, "Gerek yerelden temin etmek suretiyle gerekse de Türkiye'den ayni yardım getirerek Lübnan'da savaş sonrası yaraların sarılması için insani yardım çalışmalarına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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