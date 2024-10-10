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Türk Kızılay, Lübnan'dan Tahliye Edilen Türk Vatandaşlarına Acil Yardım Ulaşıyor

Türk Kızılay, Lübnan'dan Tahliye Edilen Türk Vatandaşlarına Acil Yardım Ulaşıyor
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Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği ve acil yardım malzemeleri ulaştırıyor. Mersin Limanı'nda hizmet veren Kızılay, bölgedeki insani yardımları koordine ediyor.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle tahliyesi sağlanan kişilere beslenme desteği, limanda ikram araçları, tahliye gemileriyle bölgeye gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştırılıyor. Türk Kızılay, her iki gemide görevlendirdiği personelle beslenme hizmeti sunuyor.

Lübnan'dan tahliye edilen kişilerin karşılanması aşamasında Mersin Limanı'nda konumlanan ikram araçlarıyla da hizmet verecek Türk Kızılay, tahliye sonrası olası bir yerleştirme durumuna bağlı hazırlıklarını tamamlayarak, sıcak yemek ekibiyle beslenme desteği sağlamak için sahada olacak.

Lübnan'da uzman ekip görevlendirildi

Tahliye operasyonunun her aşamasına beslenme hizmetiyle destek veren Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede uzman ekip görevlendirdi.

Lübnan'da çatışmaların patlak vermesinin hemen ardından Türkiye'nin 25 Eylül'de gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sivil Toplum Güvenlik Kızılay Güncel Lübnan Sağlık Dünya

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