Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine bayramlık kıyafet yardımı yapacak

TÜRK Kızılay, Kurban Bayramı nedeniyle yurt genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet yardımında bulunacak.

Türk Kızılay, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bayramlık kıyafet kampanyası başlattı. Bu kapsamda, hayırseverlerin desteğiyle alınan bayramlık kıyafetler gönüllü vatandaşlar tarafından paketlenerek, dağıtılmak üzere illere gönderildi.

'300 BİN KIYAFET DAĞITILACAK'

Türk Kızılay Ankara Şube Müdür Selma Maden, "Türk Kızılay, 2024 yılı Kurban Bayramı kapsamında tespit etmiş olduğu ihtiyaç sahipleri için ortalama 300 bin adet kıyafet planlaması yaptı. 300 bin adet kıyafetin dağıtımı Kızılay şubeleri temsilcilikleri ve butikleriyle yapılacak. Türkiye genelinde Kızılay'ın 158 tane butiği var. Aynı zamanda Kızılay için deprem bölgesi öncelikli bir yer. Deprem bölgesinde de 17 tane Kızılay butiğimiz var. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarına göre kendileri butiklerimizden seçerek kıyafetlerini alabilmekteler" dedi.