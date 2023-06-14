Türk Kızılay, Kurban Bağışlarını Deprem Bölgesine Gönderecek

Türk Kızılay, bu yıl toplanacak kurban bağışlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği afet bölgesine gönderecek. Türk Kızılay Terme Şube Başkanı Mehmet Aksuoğlu, kurban bağışlarının İslami usullere göre kesilerek tüm Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Türk Kızılay bu yıl toplanacak kurban bağışlarını, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği afet bölgesine gönderecek.

Türk Kızılay Terme Şube Başkanı Mehmet Aksuoğlu, yaptığı açıklamada, bu yılki kurban bağışlarının asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanacağını belirtti.

Türk Kızılay'ındaki kurban bağışlarının İslami usullere göre kesildiğine işaret eden Aksuoğlu, "Et ve Balık Kurumu kombinalarında, konserve kavurma ve kıymaya dönüştürülerek tüm Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yıl boyu şubeler aracılığıyla dağıtılıyor. Bu yılki yurt içi kurban bedeli 5 bin 950 lira. Bağışta bulunmak isteyenler Türk Kızılay Terme Şube Başkanlığına başvurarak bizimle irtibata geçebilirler. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin, usulüne uygun olarak kesilen kurbanlarınız sofralara bereket olsun." ifadelerini kullandı.