Türk Kızılay Konak Şubesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

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Türk Kızılay Konak Şubesi Anıtkabir'i ziyaret etti

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
Türk Kızılay Konak Şubesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk Kızılay'ın 103. Genel Kurulu için Ankara'ya giden Konak Şube Başkanlığı yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Kızılay'ın 103. Genel Kurulu için Ankara'ya giden Konak Şube Başkanlığı yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Kızılay Konak Şubesi'nden yapılan açıklamada İzmir'deki genel kurulda seçilen Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ve beraberindekilerin, Türk Kızılay'ın 103. Genel Kurulu için gittikleri Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirildi.

Başkan Şanlı, anıt şeref defterine, "Aziz Atam; adını vererek onurlandırdığınız Türkiye Kızılay Derneği'nin Konak Şube Başkanlığı yönetim kurulu olarak manevi huzurunuzda olmanın onurunu taşıyoruz. Evrensel değerlere saygılı, hiçbir ayrım gözetmeden sadece insanlığa inancımızla savaşta, barışta, her türlü afette insanlık onuruna yakışır yaşamlar sağlayabilmek adına tüm dünyada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyada umudun ve yardımseverliğin temsilcisi olarak anılması için daima çalışacağımıza bir kez daha huzurlarınızda söz veriyoruz. Sevgi ve saygılarımızla" mesajını yazdı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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