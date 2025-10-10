Türk Kızılay Kırşehir Şubesi'nden Gazze'ye Umut Sergisi ve Kermes

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından " Gazze'ye umut, insanlığa vefa" adıyla sergi ve kermes açıldı.

Cacabey Meydanı'ndaki sergide Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için dua edildi.

Ardından Gazze'de yaşanan dram ve Kızılay'ın bölgede yapmış olduğu hizmetleri anlatan fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Aynı alanda oluşturulan çadırlarda üretilen el emeği ürünler ve hayırseverler tarafından getirilen gıda ürünlerinin de satışı yapılarak, Gazze için kermes oluşturuldu.

Etkinliği değerlendiren Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demir, Gazze'deki zulmün hatırlanması ve unutulmaması için düzenledikleri serginin yalnızca sanat etkinliği değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına yapılan güçlü bir çağrı olduğunu ifade etti.

Sergi alanının hemen yanında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla kermes düzenlediklerini, elde edilecek tüm gelirin Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını anlatan Demir, yapılacak nakdi yardımlarla da oradakilere katkı sunmayı amaçladıklarını, söyledi.