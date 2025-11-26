Türk Kızılay Kerkük'te Genç Sporculara Destek Verdi

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki gençlerin toplum içinde sağlıklı yaşama adımlarını atmak amacıyla genç sporcular için dostluk maçı düzenledi ve spor malzemeleri dağıttı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Kerkük'teki gençlere spor malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Kerküklü gençlerin toplum içinde sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlamak olduğunu aktaran Beyatlı, bu kapsamda gençler için bir dostluk maçı hazırladıklarını ve buna destek verdiklerini belirtti.

Kerkük'teki Türkmen Spor Kulübü ve Korya Spor Kulübüne toplam 100 adet spor malzemeleri dağıttıkları bilgisini veren Beyatlı, bu desteğin devamının geleceğini aktardı.

Türkmen Spor Kulübü Antronörü Yaşar Faik, Türk Kızılay'ın Kerkük'teki spor kulübü ve sporculara yapmış olduğu yardım ve destekten dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Daha önce ülkenin geçirdiği savaşlar nedeniyle spor alanında Kerkük'ün çok fazla yardım ve desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Faik, bu tür desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.