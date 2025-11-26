Haberler

Türk Kızılay Kerkük'te Genç Sporculara Destek Verdi

Türk Kızılay Kerkük'te Genç Sporculara Destek Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde genç sporcular için dostluk maçı düzenleyerek spor malzemeleri dağıttı. Amaç, gençlerin toplum içinde sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlamak.

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki gençlerin toplum içinde sağlıklı yaşama adımlarını atmak amacıyla genç sporcular için dostluk maçı düzenledi ve spor malzemeleri dağıttı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Kerkük'teki gençlere spor malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Kerküklü gençlerin toplum içinde sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlamak olduğunu aktaran Beyatlı, bu kapsamda gençler için bir dostluk maçı hazırladıklarını ve buna destek verdiklerini belirtti.

Kerkük'teki Türkmen Spor Kulübü ve Korya Spor Kulübüne toplam 100 adet spor malzemeleri dağıttıkları bilgisini veren Beyatlı, bu desteğin devamının geleceğini aktardı.

Türkmen Spor Kulübü Antronörü Yaşar Faik, Türk Kızılay'ın Kerkük'teki spor kulübü ve sporculara yapmış olduğu yardım ve destekten dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Daha önce ülkenin geçirdiği savaşlar nedeniyle spor alanında Kerkük'ün çok fazla yardım ve desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Faik, bu tür desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.