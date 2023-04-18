Türk Kızılay, Kemalpaşa'da iftar programı düzenledi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Sevgi Yolu'nda düzenlenen programa İlçe Emniyet Müdürü Sefer Şahin, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Halil Yaşar Güzel, Türk Kızılay şube yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Türk Kızılay Kemalpaşa Şube Başkanı Çetin Elçiboğa, sosyal hizmet alanında Kızılay'ın geliştirdiği örnek projelerle, insan onurunu koruyarak sosyal yardım çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel