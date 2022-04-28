Türk Kızılay Keban'da 120 kişiye giysi ve ayakkabı desteği sundu - Haberler

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Türk Kızılay Keban'da 120 kişiye giysi ve ayakkabı desteği sundu

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Türk Kızılay Keban'da 120 kişiye giysi ve ayakkabı desteği sundu

Türk Kızılay Keban Temsilciliği ilçede 120 kişiye giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

KEBAN, ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Keban Temsilciliği ilçede 120 kişiye giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteği ile Genç Kızılay gönülleri ile Kızılay ilçe temsilciliğine ait giyim mağazası ve sosyal markette 120 kişiye giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi desteği sunduklarını söyledi.

Doğan, yardımların temininde kendilerine destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve herkese teşekkür etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Kızılay, Elazığ, Keban, Türk, Güncel, Haberler

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