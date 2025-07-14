Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta Aşure İkramı Düzenledi

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Edip Çelik, kurum binası önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık bin kişilik aşure ikramı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ı olarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardım etmeye ve paylaşım ruhunu öne çıkarmaya devam edeceklerini ifade eden Çelik, "Birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olan bir programı daha gerçekleştirdik. Tarih boyunca muharrem ayı zorlukları aşmanın bir timsali olmuştur. Nasıl ki aşurede farklı tatların bir araya gelmesiyle lezzet ortaya çıkıyor, bizler de millet olarak farklılıklarımızla birlikteyiz ve daha güçlüyüz."dedi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile vatandaşlar katıldı.