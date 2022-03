Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, Kızılay'ın, kurulduğu günden bu yana insan için çalıştığını, insanlığın onurunu korumak, ızdırabını dindirmek, onun iyi ve kötü günde dayanıklı, dirençli bir varlık olarak yaşamasını sağlamak adına hizmetler üretmek için var olduğunu söyledi.

Bugün de stratejilerini bunun üzerine kurduklarından bahseden Kınık, "2030 stratejimizde insanı ve toplumu güçlendirmek için, insanın ve toplumun onurunu korumak için, insan olarak var olma gayemiz veya nedenselliğimizin üzerinde inşa edildiği değerleri geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

İnsanın; bedeni, ruhu ve manevi hayatıyla bir bütün olduğunu belirten Kınık, bunu da gözeterek insanların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Geçen yıl bağışçılar, gönüllüler ve çalışanlarla birlikte Türkiye ve dünyada 45 milyon insana ulaştıklarına dikkati çeken Kınık, Kızılay'ın misyon ve vizyonunu "çok yalın" olarak tanımladı.

Kınık, vizyonlarının "herkes için esenlik ve güvenli yaşam" olduğunu, bunun için çalıştıklarını vurgulayarak, esenliğin; depremlere, afetlere, olağanüstü durumlara hazır olmayı, sallantılarda, sıkıntılarda ayakta durabilmeyi ya da yıkılınca tekrar hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmeyi ve düşmüşe yardım edebilmeyi içerdiğini anlattı.

Yakın bir zamanda Ukrayna'da olduğuna değinen Kınık, 10 milyon insanın savaş nedeniyle evini terk ettiğine şahit olduğunu, 4 milyon kişinin de ülkesini terk ettiğini aktardı.

Herkesin, insanlığın bugün yaşadığı ve içinden geçtiği bu büyük sıkıntıları düşünmesi, el uzatması, dayanışması, insan hakları ve onuru için direnç duvarları örmesi gerektiğini söyleyen Kınık, şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın, milletimizin ve devletimizin yaklaşımını dünyaya haykırdığı, küresel vicdanı harekete geçirmeye çalıştığı, insanlık onurunu korumaya çalıştığı her cephede, biz de insani aktör olarak bu vizyona destek vermeye çalışıyoruz. Bunun hem bugünkü sonuçlarını hem de yarınki sonuçlarını görüyoruz ve tahmin ediyoruz. Bugün zihinleri, ruhları yaralanan küçük çocukların yarın bu toplumda, dünyada hangi sorunlara yeni odaklar oluşturabileceğini tahmin ediyoruz. Onun için sadece Suriye'de 3 bin profesyonel Kızılay çalışanımız var. 10 mülteci kampımız, 12 yetimhanemiz, sayısız ekmek fırınlarımız, depolarımız, araçlarımız, hastanelerimiz, tıp merkezlerimiz var. Niçin? Çünkü devletinden koruma alamayan, yaralanmış, umudunu yitirmiş bu insanlar, 'insanlık öldü' diyerek, başka kötülüklerin kucağına düşmesinler diye. Bugün ülkemizde 70'i aşkın farklı vatandaşlıktan 5 milyonu aşkın evini ölüm korkusuyla terk etmiş insana kucak açmış durumdayız. Bugün dünyanın en büyük koruma programlarını işletiyoruz. Bugün dünyanın en yaygın nakit temelli destek programlarını işletiyoruz. Bugün dünyaya örnek olabilecek toplum temelli programlar işletiyoruz. Bunların karşılığını dünyada da görüyoruz."

"Kızılay'a düşen mahzun bir kalp, mahzun bir hane bırakmaksızın her bir kapıyı çalmak"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'un her hal ve şartta ayakta kalması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un her hal ve şartta ayakta kalması yetmez, başka şehirlere, başka ülkelere hatta el uzatabilmesi lazım. İstanbul'un vizyonunu küresel bir vizyona çıkartmak durumundayız. İstanbul konuştuğu her cümleyle dünyaya hitap ediyor, bunun bilincinde konuşmak durumunda. İstanbul'un her unsuru, sivil toplumu, finansı, sanatı, medyası, bütün yönetişim erkleri bu vizyonda olmak durumunda. Kızılay'a düşen İstanbul'u güçlendirmek, mahzun bir kalp, mahzun bir hane bırakmaksızın her bir kapıyı çalmak. Bu ülkenin ve şehrin potansiyeli, bu şehirde yaşayan her mahzun kalbi şenlendirmeye yetecektir. Başka şehirlerimizdekileri de şenlendirmeye yetecektir. Yeter ki biz güven verelim, kapıyı çalalım, ihtiyaç sahibiyle hayırseveri buluşturabilelim. Bu, dünyaya da büyük bir mesaj verecektir. Dayanışma yılımız bu yıl. İnanıyorum İstanbul, 39 ilçemizde bütün teşkilatlarımızla bu dayanışma yılımızda bir seferberlik halinde çalınmadık kapı bırakmayacak. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Bir hayırsever var ve bir ihtiyaç sahibine ulaşamıyorsa bu bizim sorumluluğumuzda. Dolayısıyla bu vizyonla gayret sarf edeceğiz."

Kınık, İstanbul Büyükşehir Şube Başkanlığında önceki dönemlerde faaliyet gösteren yönetimlere şükranlarını sunarak, yeni seçilecek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

"Dünyanın her yerinde mağdurun, muhtacın, mazlumun, muhacirin yanında oldu"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Kızılay'ın mağdurun, muhtacın, mazlumun ve muhacirin mensubiyetini gözetmeyen dünyadaki ender kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Bunu her zaman gördüklerini dile getiren Kabaktepe, "Saç rengini de önemsemez, göz rengini de önemsemez, ideolojisini de önemsemez, dinini de önemsemez. Dünyanın her yerinde, imkanı elverdiği ölçüde mağdurun, muhtacın, mazlumun, muhacirin yanında olmaya gayret etti 150 yılı aşkın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kınık, kan bağışı çalışmalarında kendilerine destek veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'e plaket takdim etti.

Öte yandan, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanlığı'na mevcut başkan Kadem Ekşi yeniden seçildi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.